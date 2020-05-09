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Макрон досрочно завершил Лигу 1, а потом с 11 мая разрешил проведение скачек

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Эмманюэль Макрон и Антуан Гризманн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Конный спорт – да, футбол – нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял несколько непоследовательных решений: после запрета на проведение всех массовых мероприятий до сентября он разрешил организацию скачек.

Ранее из-за приказа Макрона досрочно прервали чемпионат Франции по футболу и признали «ПСЖ» чемпионом после 28 туров. Однако президент дал разрешение на возобновление турниров по конному спорту 11 мая – об этом сообщает L'Equipe. Макрона устроили аргументы, представленные конниками.

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