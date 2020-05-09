Конный спорт – да, футбол – нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял несколько непоследовательных решений: после запрета на проведение всех массовых мероприятий до сентября он разрешил организацию скачек.

Ранее из-за приказа Макрона досрочно прервали чемпионат Франции по футболу и признали «ПСЖ» чемпионом после 28 туров. Однако президент дал разрешение на возобновление турниров по конному спорту 11 мая – об этом сообщает L'Equipe. Макрона устроили аргументы, представленные конниками.

Чемпионат Франции Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии эксперта beIN SPORTS 05/05/2020 В 18:53

«ПСЖ» набрал 68 очков в 27 играх (парижане имели матч в запасе).

Серебро и бронзу чемпионата Франции получили «Марсель» и «Ренн».

В Европе постепенно снимают ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса.

Лига 1 объявила Мбаппе лучшим бомбардиром сезона

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Франции Le Parisien: Макрон добивается полной остановки ведущих европейских лиг 30/04/2020 В 17:02