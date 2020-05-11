Французский специалист видит в своем соотечественнике преемника лучших.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро уступят место Килиану Мбаппе.

«Лионель Месси... Мы никогда не видели игроков, способных быть настолько креативными в любой сложной ситуации. Время этих игроков подходит к концу – Роналду и Месси. Сейчас речь идет о следующем поколении, а следующее поколение может быть французским. Прямо сейчас лидером может быть Мбаппе. Конечно, еще есть Неймар. У Англии, на мой взгляд, есть неплохие шансы. У них все хорошо на молодежном уровне», – цитирует Венгера The Sun со ссылкой на TalkSPORT.

Чемпионат Франции Лига 1 объявила Мбаппе лучшим бомбардиром сезона 07/05/2020 В 21:49

21-летний Мбаппе – четырехкратный чемпион Франции и чемпион мира.

Роналду 35 лет, Месси в июне стукнет 33.

Мбаппе назвал любимый гол – он забил его в России

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