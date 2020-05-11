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Эррера: «Неймар сказал мне, что никогда не был так счастлив в Париже, как сейчас»

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Неймар («ПСЖ»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Похоже, Ней не собирается покидать «Парк де Пренс».

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, что бразилец Неймар не собирается покидать Париж.

«У нас был совместный ужин с Неймаром перед карантином, он очень вовлечен в проект «ПСЖ». Он сказал мне, что никогда не был так счастлив в Париже, как сейчас», – приводит слова Эрреры Goal.com.

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