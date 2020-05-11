Похоже, Ней не собирается покидать «Парк де Пренс».

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, что бразилец Неймар не собирается покидать Париж.

«У нас был совместный ужин с Неймаром перед карантином, он очень вовлечен в проект «ПСЖ». Он сказал мне, что никогда не был так счастлив в Париже, как сейчас», – приводит слова Эрреры Goal.com.

Чемпионат Франции Бывшую Неймара задержали в Черногории за нарушение карантина. Ей грозит уголовное преследование 05/05/2020 В 16:06

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Ранее чемпионат Франции-2019/20 был закончен без доигровки из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признали «ПСЖ».

Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии эксперта beIN SPORTS

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Испании Сетьен: «Неймар или Лаутаро? Мне нравятся оба» 17/04/2020 В 13:52