Неймар, Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
Нескромный и помпезный подарок для Неймара, Мбаппе и остальных.
Футболисты «Пари Сен-Жермен» получат за победу в чемпионате Франции-2019/20 золотые чехлы для айфонов.
Дорогие подарки сделает партнер клуба – компания iDesign Gold. Каждому игроку подарят золотой 24-каратный чехол, на котором выгравировано имя футболиста, его игровой номер и логотип Лиги 1.
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- Чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, «ПСЖ» признан чемпионом. Для столичного клуба это седьмое чемпионство за последние восемь лет.
- Серебряным призером стал «Марсель», бронзовым – «Ренн».
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