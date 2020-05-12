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Футболисты «ПСЖ» получат золотые чехлы для айфонов за победу в Лиге 1

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Неймар, Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Нескромный и помпезный подарок для Неймара, Мбаппе и остальных.

Футболисты «Пари Сен-Жермен» получат за победу в чемпионате Франции-2019/20 золотые чехлы для айфонов.

Дорогие подарки сделает партнер клуба – компания iDesign Gold. Каждому игроку подарят золотой 24-каратный чехол, на котором выгравировано имя футболиста, его игровой номер и логотип Лиги 1.

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