Эсекиэль Лавесси
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Аргентинец посоветовался с юристом и обратился в суд.
Бывший нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси стал жертвой секс-шантажа.
По информации La Nacion, мошенники вымогали у 35-летнего футболиста и его девушки Натальи Борхес деньги, шантажируя пару публикацией материалов сексуального характера с их участием. Преступники потребовали по 5 тысяч долларов за каждую фотографию и видео.
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«Они писали им в директ с двух аккаунтов в инстаграме. Эти люди заявили, что у них есть видео и записи двух разговоров. Их словам можно доверять – они воспроизвели содержание в деталях. Но даже если бы материалы были ложными, это все равно вымогательство», – рассказал знакомый с ситуацией источник.
Лавесси проконсультировался с юристом и обратился в суд. Открыто расследование по эпизодам «вымогательство» и «распространение личных фотографий».
- Лавесси объявил о завершении карьеры в ноябре 2019 года, его последним клубом стал «Хэбэй Чайна Форчун».
- В Европе футболист играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Дженоа».
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