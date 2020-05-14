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Советник Бартомеу: «Возвращение Неймара в «Барселону» невозможно»

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Неймар, «Пари Сен-Жермен»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Неужели все спекуляции закрыты?

Карлес Рексач, советник президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, прокомментировал слухи о камбэке Неймара.

«Я считаю, что в нынешней ситуации возвращение Неймара невозможно. Думаю, он понял, какую роль для него играла «Барселона» – если он забивал, это несколько раз облетало весь мир. В Париже его голы менее заметны», – цитирует Рексача COPE.

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  • 28-летний Неймар выступал за «Барсу» с 2013 года по 2017-й и выиграл девять титулов, включая Лигу чемпионов.
  • «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро.

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