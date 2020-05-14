Александр Головин
Фото: Twitter
Саша напомнил фанатам о важности средств индивидуальной защиты.
ФК «Монако» запустил социальный проект на фоне пандемии COVID-19.
Лицом кампании стал полузащитник сборной России Александр Головин. На фото бывший игрок ЦСКА стоит в футболке «Монако» и красно-белой маске.
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- Головин перешел в «Монако» после чемпионата мира-2018. Сумма трансфера составила 30 млн евро.
- В сезоне-2019/20 23-летний футболист забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи в 25 матчах французской лиги.
- Ранее чемпионат Франции был завершен без доигровки из-за пандемии. Чемпионом страны досрочно признали «ПСЖ».
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