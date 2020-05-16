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L’Équipe: Мбаппе не будет настаивать на переходе в «Реал» грядущим летом

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Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Виноват тот, кого нельзя называть.

Килиан Мбаппе не будет форсировать переход в мадридский «Реал».

Контракт форварда с «ПСЖ» заканчивается летом 2022 года, и уход игрока становится все более вероятным – француз готов подписать новую сделку только при условии включения пункта о вменяемых отступных, позволяющих ему рассчитывать на переход в другой европейский гранд. Как сообщает AS со ссылкой на L’Équipe, финансовый кризис из-за пандемии убедил Мбаппе остаться в столице Франции еще как минимум на сезон.

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В самом «Реале» еще до коронавируса всерьез рассчитывали заполучить Мбаппе летом 2020 года только при условии, что сделка будет благоприятной для обеих сторон и не испортит отношения между правлениями клубом. По информации источника, изначально планом «Мадрида» было подписать игрока через год – за 12 месяцев до истечения контракта с «Парижем».

  • «Реал» считается главным претендентом на Мбаппе, Зинедин Зидан несколько раз выражал желание заполучить юного соотечественника.
  • Стоимость игрока по версии Transfermarkt – 180 млн евро.

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