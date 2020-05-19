Нассер Аль-Хелаифи
Фото: Getty Images
Даже Криш и Джанни Инфантино не обошли Нассера аль-Хелаифи.
Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи признан самым влиятельным человеком в футболе по версии журнала France Football.
46-летний функционер возглавляет катарскую телекомпанию beIN Media Group и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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В тройку также вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино, но в источнике не указано, кто занял второе место, а кто третье.
- В сентябре швейцарский суд рассмотрит дело против Аль-Хелаифи: он подозревается в подстрекательстве экс-генсека ФИФА Жерома Вальке к коррупционной деятельности.
- В ближайшее время France Football опубликует полный рейтинг.
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