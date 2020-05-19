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Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе, Роналду – в тройке

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Нассер Аль-Хелаифи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 16 минут

Даже Криш и Джанни Инфантино не обошли Нассера аль-Хелаифи.

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи признан самым влиятельным человеком в футболе по версии журнала France Football.

46-летний функционер возглавляет катарскую телекомпанию beIN Media Group и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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В тройку также вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино, но в источнике не указано, кто занял второе место, а кто третье.

  • В сентябре швейцарский суд рассмотрит дело против Аль-Хелаифи: он подозревается в подстрекательстве экс-генсека ФИФА Жерома Вальке к коррупционной деятельности.
  • В ближайшее время France Football опубликует полный рейтинг.

Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинения президенту «ПСЖ» и бывшему генсеку ФИФА Вальке

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