Дама, из-за которой Ней годами пропускал важнейшие матчи.

У Неймара есть одна непрофессиональная привычка – пропускать матчи своих команд каждый раз, когда у его сестры Рафаэллы Сантос случается день рождения. Бразилец не настаивает на специальном пункте в контракте, но ежегодно в заветную дату он оказывается свободен от футбола – получает травму или устраивается на дисквалификацию. Красный день календаря для Нея – 11 марта. С сезона-2014/15 и вплоть до 2020-го он регулярно придумывал отмазку, чтобы успеть на праздник к любимой сестренке. Родственники так близки, что у футболиста даже есть татуировка с ее изображением.

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Кто она такая?

Рафаэлла – младшая сестра Неймара. Хотя ее брат – один из самых узнаваемых спортсменов планеты, девушка прокачивает собственный бренд и делает успешную модельную карьеру. У нее 5,5 млн подписчиков в инстаграме, и это объясняется не только родством со звездным нападающим – Сантос прекрасна сама по себе, и мы уже доказали это на конкретных примерах.

В свободное от селфи время сеньорита трудится в благотворительной организации брата. Лидер сборной Бразилии открыл место под скромным названием «Институт Неймара» в 2014 году – в нем помогают детям из родного района Нея и Рафаэллы, находящимся в тяжелом финансовом и социальном положении.

Фамилия Рафаэллы при рождении – Да Сильва Сантос, но с достижением совершеннолетнего возраста она сменила ее на Бекран. Бразильское издание Globo утверждает, что дама сделала это в честь английского полузащитника Дэвида Бекхэма, по которому фанатела с раннего детства.

По слухам, девушка встречалась с партнером Неймара по сборной Габриэлом Барбосой, но в 2018 году Рафаэлла и Габигол разбежались.

Что за проклятье?

В 2015 году, играя за «Барселону», Ней заработал пятое предупреждение за сезон в матче с «Гранадой» 28 февраля и был забанен на игру следующего тура – клуб отпустил его на родину, а к матчу 14 марта он уже был в расположении команды. В следующем сезоне бразилец повторил трюк и получил дежурный горчичник 3 марта – он не мог играть против «Эйбара» и, пользуясь случаем, укатил в Бразилию на костюмированную тусовку сестры в тематике Диснея. В тот раз все было чуть сложнее, но футболиста это не остановило – он получил разрешения от тренера Луиса Энрике, капитана Андреса Иньесты и трех его заместителей – Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Хавьера Маскерано.

В 2017 году Неймар потянул приводящую мышцу в том самом матче против «ПСЖ», благодаря чему был освобожден от игры против «Депортиво» 12 марта. В 2018-м Ней сломал плюсневую кость – бразилец похоронил персональную концовку сезона и вяло провел ЧМ, зато не пропустил главный праздник в году. Следующей зимой Неймар снова травмировался и не играл почти всю вторую половину сезона, включая, разумеется, март. В 2020-м серия чудесным образом прервалась – в февральском матче с «Нантом» бразилец травмировал ребро, и хейтеры расчехлили ежегодные подколы, но Неймар взял да отпраздновал день рождения Рафаэллы выносом «Боруссии» в Лиге чемпионов. Видимо, месть Холанну за фейковую дерзость была важнее.

Шутки на этот счет настолько плотно прицепились к игроку, что со своей версией выступил даже капитан «Реала» Серхио Рамос: «Мне нравится играть с лучшими, и Неймар – один из них. Единственное, о чем придется договориться – день рождения его сестры».

Главная девушка в жизни Неймара – сестра Рафаэла. Ради нее он пропускает даже самые важные матчи

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