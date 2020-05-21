Неймар
Фото: Getty Images
Обложка вышла на загляденье.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар и его девушка, американская модель и певица Наталия Барулич, попали на обложку июньского номера русской версии журнала GQ.
«Из нападения в защиту. В защиту своих близких. Герои июньского номера Неймар и Наталия Барулич напоминают всем нам о том, как важно сейчас поддерживать и беречь своих близких. И не важно, сидите вы в самоизоляции вместе в четырех стенах или вынуждены связываться только по телефону», – гласит анонс журнала.
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- Номер уже вышел в продажу.
- Об отношениях Неймара с 28-летней Барулич стало известно в феврале 2020 года.
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