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Мама Неймара возобновила отношения с 23-летним киберспортсменом-бисексуалом

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Тьяго Рамос

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 38 минут

Теперь у Неймара снова есть отчим!

Надин Гонсалвес, мать нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, возобновила отношения с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Роман 52-летней мамы Неймара с юношей наделал немало шума в апреле этого года. Тогда пара сперва официально сообщила о начале отношений, а затем в прессе появилась информация, что Гонсалвес выставила Рамоса из дома, узнав о связях с мужчинами, которые были у него в прошлом.

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Теперь, по данным Mundo Deportivo, мама страйкера «ПСЖ» снова встречается с Тьяго. При этом семья форварда выступает против этих отношений.

  • По слухам, до встречи с Гонсалвес у Рамоса были романы с миллионером Эдуарду Перейрой, пиар-консультантом из Сан-Паулу Иринальдо Оливером, личным шеф-поваром Неймара Мауро и известным бразильским актером и стендап-комиком Карлиньосом Майа.
  • Ранее чемпионат Франции был завершен без доигровки из-за пандемии. Чемпионом страны досрочно признали «ПСЖ».

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