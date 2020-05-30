Аргентинский нападающий все-таки останется в Париже.

«ПСЖ» выкупит у «Интера» аргентинского нападающего Мауро Икарди.

Журналист The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что общее соглашение между клубами достигнуто. «ПСЖ» заплатит за выкуп 27-летнего футболиста 50 миллионов евро и 7 миллионов бонусами. Также Романо тегнул коллегу Джанлуку ди Марцио из Sky Sport.

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Икарди забил 17 мячей в 26 матчах за «Париж» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

Контракт двукратного лучшего бомбардира Серии А с «Интером» истекает в 2022 году.

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