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Журналист The Guardian: «ПСЖ» и «Интер» договорились о выкупе Икарди

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Мауро Икарди

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

Аргентинский нападающий все-таки останется в Париже.

«ПСЖ» выкупит у «Интера» аргентинского нападающего Мауро Икарди.

Журналист The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что общее соглашение между клубами достигнуто. «ПСЖ» заплатит за выкуп 27-летнего футболиста 50 миллионов евро и 7 миллионов бонусами. Также Романо тегнул коллегу Джанлуку ди Марцио из Sky Sport.

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Ди Марцио: «ПСЖ» выкупит Икарди со скидкой

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  • Икарди забил 17 мячей в 26 матчах за «Париж» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.
  • Контракт двукратного лучшего бомбардира Серии А с «Интером» истекает в 2022 году.

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