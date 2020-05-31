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«ПСЖ» выкупил Икарди у «Интера»

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Мауро Икарди

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Аргентинец остается в Лиге 1.

«ПСЖ» выкупил у «Интера» аргентинского нападающего Мауро Икарди.

Парижский клуб официально сообщает, что 27-летний форвард подписал контракт до 30 июня 2024 года.

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Журналист The Guardian: «ПСЖ» и «Интер» договорились о выкупе Икарди

ВЧЕРА В 07:56

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за выкуп Икарди 50 миллионов евро и 7 миллионов бонусами.

  • Игрок выступал за «Париж» на правах аренды с сентября 2019 года.
  • Икарди забил за парижан 17 мячей в 26 матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов.

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