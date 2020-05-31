Неймар в розовом
Фото: Instagram
Хорошая тема для шуток.
Ведущий форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар предстал в новом стиле. Самый дорогой футболист в истории покрасил волосы в розовый и надел пиджачок подходящего цвета.
«Розовый», – еще и примерил на себя роль Капитана Очевидности Ней в подписи к посту.
Чемпионат Франции
Мама Неймара возобновила отношения с 23-летним киберспортсменом-бисексуалом
28/05/2020 В 21:31
- Французская Лига 1 – единственная из топ-5, которая досрочно завершила сезон, «ПСЖ» были признан чемпионом.
- Неймар в 22 официальных матчах забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач.
Экс-президент «Барселоны» Росель: «Подписал бы Неймара. Он – лучший футболист мира после Месси»
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Испании
Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам»
23/05/2020 В 05:41
Чемпионат Франции
Неймар и его девушка-модель попали на обложку русской версии журнала GQ
21/05/2020 В 05:21