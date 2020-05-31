Хорошая тема для шуток.

Ведущий форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар предстал в новом стиле. Самый дорогой футболист в истории покрасил волосы в розовый и надел пиджачок подходящего цвета.

«Розовый», – еще и примерил на себя роль Капитана Очевидности Ней в подписи к посту.

Чемпионат Франции Мама Неймара возобновила отношения с 23-летним киберспортсменом-бисексуалом 28/05/2020 В 21:31

Французская Лига 1 – единственная из топ-5, которая досрочно завершила сезон, «ПСЖ» были признан чемпионом.

Неймар в 22 официальных матчах забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач.

Экс-президент «Барселоны» Росель: «Подписал бы Неймара. Он – лучший футболист мира после Месси»

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Чемпионат Испании Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам» 23/05/2020 В 05:41