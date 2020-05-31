Футбол
Чемпионат Франции

Неймар сфотографировался с розовыми волосами и в розовом пиджаке

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Неймар в розовом

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 28 минут

Хорошая тема для шуток.

Ведущий форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар предстал в новом стиле. Самый дорогой футболист в истории покрасил волосы в розовый и надел пиджачок подходящего цвета.

«Розовый», – еще и примерил на себя роль Капитана Очевидности Ней в подписи к посту.

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Экс-президент «Барселоны» Росель: «Подписал бы Неймара. Он – лучший футболист мира после Месси»

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