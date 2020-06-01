«Монако» раскручивает Головина в главную звезду. Все ради выгодной перепродажи

Монегаски телепортируют Алекса в топ-клуб, а он за это принесет им десятки миллионов.

Второй сезон Александра Головина в «Монако» завершился, но не кончился – премьер Франции Эдуар Филипп отменил до сентября все крупные мероприятия из-за ковида. Но даже карантин и провал монегасков (девятое место) не мешают назвать Головина лидером команды, самым прогрессирующим молодым игроком Лиги 1 и войти в сборную лучших футболистов чемпионата. Это множится на явные усилия медиаменеджеров «Монако» по раскрутке русского плеймейкера. Кажется, Александр на себе переживает знаменитую политику княжеского клуба – прокачать янгстера и продать за дорого в топ-клуб.

Первый сезон Головина во Франции – фейл: проблемы с адаптацией, две смены тренеров, травмы, дисквалификация на четыре матча за прямую красную в игре с «Лионом». Второй год отличается кардинально. На первый взгляд, Алекс показал тот же результат, что и 12 месяцев назад: три гола и четыре ассиста. Но полностью изменилась его роль. Сейчас Голова на третьем месте в команде по сыгранным матчам (25) и четвертый по минутам на поле (2069). Александр – самый обостряющий футболист «Монако» (1,9 острых паса за игру). Он в тройке лучших по удачным обводокам за матч (1,6) среди одноклубников. Русский хав до переезда славился коротким пасом, но во Франции он развился до лучшего игрока «Монако» в длинных обостряющих передачах (5,1 за встречу). Все это говорит о том, что Головин – системообразующий человек в середине поля. Его стремятся остановить в первую очередь, и чаще остальных останавливают фолом (1,4 за матч). Безусловно, Криштиану и Месси улыбнулись бы такой стате, но на уровне монегасков Головин – один из лучших игроков команды. И пиар-служба относится к нему соответственно.

Чемпионат Франции Головин в маске стал лицом нового социального проекта «Монако» 14/05/2020 В 15:01

Прошлым летом Саша попал на постер «Монако» с представлением формы на сезон-2019/20. Рядом с ним позировали лидеры клуба Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и еще один молодой талант – 19-летний воспитанник Бенуа Бадиашиле, на котором княжеский клуб наверняка планирует заработать в будущем.

В середине мая Головин стал лицом нового социального проекта «Монако» на фоне пандемии COVID-19. На фото он в красно-белой маске призывает сидеть дома – это показатель, кого «Монако» считает лидером мнений для болельщиков.

В декабре 2019-го Головин провел 50-й матч за клуб, и «Монако» отпраздновал юбилей симпатичным видео с голами, скиллами и статистикой лидера. Видео в твиттере набрало 16,2 тысячи просмотров и 904 лайка при средней залайканности постов аккаунта в 150-200. То же самое касается поздравления Головина с днем рождения 30 мая (13,7 тысячи + 809 лайков). Монегаски всячески поощряют любовь фанатов к русскому, и те дают отличный отклик: трибуны прозвали Александра Новым русским царем.

Качество игры и медиаподдержка со стороны клуба помогают Головину получать важнейшие призы и публикации. В сентябре Алекс попал на обложку L'Equipe и получил MVP матча против «Ниццы». К середине ноября он становился лучшим в матче четыре раза – больше любого игрока в Лиге 1. А по результатам ноября получил приз игроку месяца. Русский хав трижды попал в сборную тура Лиги 1. К апрелю прогресс Головина отметили в американском издании The Score, назвав его самым прогрессирующим футболистом Лиги 1: «Статистика Головина не великолепна, но он часто оказывает большое влияние на игру».

Когда чемпионат досрочно завершился, Александр попал (или почти попал) в несколько символических сборных сезона. По версии beIN SPORTS и бывшего футболиста и тренера Луиса Фернандеса Головин влетел в состав 11 лучших Лиги 1. FIFA 20 тоже внесла Алекса в символическую команду чемпионата Франции. Только в голосовании L'Equipe Саша пролетел, набрав всего 6% голосов. Но у него были серьезные соперники: вперед вырвались только Мбаппе (56%) и Пайет (34%).

Игра и статус Александра вынудил «Монако» переподписать с ним контракт, хотя соглашение истекало лишь в 2023 году. Зарплату хава повысили на полмиллиона – до трех мультов евро в год. Повышение значимости Головина для команды и его регулярное мелькание в медиа позволяют предположить, что главными пунктами нового договора стали не гонорар и дата истечения, а отступные и бонусы от перепродаж Александра в будущем. Это явный знак того, что Головина готовят к трансферу в топ-клуб.

По данным Sport24, «ПСЖ» уже следит за русским с повышенным вниманием. Алекс не основной кандидат на покупку, но его игра привлекла внимание грандов. А там, где есть «ПСЖ», кружат и все остальные: скауты топ-клубов всегда обращают внимание на игроков, которых отметили их конкуренты в надежде угнать молодую звезду.

«Голова может перейти в любой европейский большой топ в любой момент. Сейчас ситуация непонятная, но учитывая, что «Монако» поднимается, а он там самый прогрессирующий футболист и стабильно играет, уже в летнее трансферное окно он мог бы перейти. Думаю, что он ближе к переходу в «ПСЖ», а не «Челси». Во Франции за ним легче наблюдать. «ПСЖ» настолько доминирует на французском рынке, что они, если захотят, смогут этот трансфер произвести быстрее», – поделился мнением Леонид Слуцкий в шоу «Красава».

Агент Александра Олег Артемов считает, что в будущем «Монако» заработает на трансфере до 80 млн евро. Эту сумму бывший вице-президент монегасков Вадим Васильев тоже считает адекватной.

Русские игроки в последние 10 лет стабильно и часто уезжают за рубеж, но мало у кого получается хотя бы закрепиться в составе. Но чего уже точно не получалось ни у одного русского – принести европейскому клубу прибыль от перепродажи. Головин – не просто рекордный трансфер для игрока с паспортом России (30 млн евро), но и первый, кто после перехода в клуб из Старого света пойдет вверх по лестнице с огромным ценником, а не вернется в Россию с охапкой баек о жизни европейских футболистов.

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Чемпионат Франции Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии эксперта beIN SPORTS 05/05/2020 В 18:53