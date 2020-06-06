Ванда Нара
Фото: Instagram
Дама восхищается раскинувшимся перед ней видом.
Ванда Нара, жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, выложила соблазнительную фотографию.
На фото девушка восседает в красном сдельном купальнике, приняв довольно томную позу. «Восхитительный вид», – подписала Ванда публикацию.
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- «ПСЖ» недавно выкупил 27-летнего Икарди у «Интера», контракт подписан до 2024 года.
- Мауро женился на Ванде, отбив ее у Макси Лопеса – партнера по сборной Аргентины.
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