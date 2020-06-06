Футбол
Чемпионат Франции

Томная Ванда показала жаркое фото в красном купальнике

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Ванда Нара

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
27 минут назад

Дама восхищается раскинувшимся перед ней видом.

Ванда Нара, жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, выложила соблазнительную фотографию.

На фото девушка восседает в красном сдельном купальнике, приняв довольно томную позу. «Восхитительный вид», – подписала Ванда публикацию.

Чемпионат Франции

«ПСЖ» выкупил Икарди у «Интера»

31/05/2020 В 12:21
  • «ПСЖ» недавно выкупил 27-летнего Икарди у «Интера», контракт подписан до 2024 года.
  • Мауро женился на Ванде, отбив ее у Макси Лопеса – партнера по сборной Аргентины.

«Если я заболею, то заболею в Италии». Ванда дала дерзкий ответ Макси Лопесу

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Франции

Журналист The Guardian: «ПСЖ» и «Интер» договорились о выкупе Икарди

30/05/2020 В 07:56
Чемпионат Франции

Ди Марцио: «ПСЖ» выкупит Икарди со скидкой

16/04/2020 В 06:04
По теме
ФутболЧемпионат ФранцииПари Сен-ЖерменМауро Икарди
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

«Криштиану был на грани слез». Модрич рассказал, как Роналду и Моуринью чуть не подрались

ЧЕРЕЗ 25 МИНУТ
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

ЧАС НАЗАД
MLS

«Гэлакси» расторг контракт с игроком, жена которого призвала убивать протестующих в США

9 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Мартинес не исключил ухода Де Брёйне из «Манчестер Сити»

9 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

10 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лучшая серия ЛЧ и в карьере О'Коннора – Джо выбил жирные 143 очка в матче против Селби

ВЧЕРА В 21:38
Play Icon
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

ВЧЕРА В 18:47
Play Icon
Теннис

Первые и последние слезы счастья Федерера в Париже – после победы на «РГ-2009»

ВЧЕРА В 17:07
Play Icon
Чемпионат Украины

Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

ВЧЕРА В 14:23
Ролан Гаррос

Граф против Хингис и Селеш. Смотри легендарные матчи «РГ» на Eurosport 1 и Eurosport Player

03/06/2020 В 11:53
Play Icon
Снукер

Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

ВЧЕРА В 11:03
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

02/06/2020 В 21:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

02/06/2020 В 21:09
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Чемпионат Испании

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Зидан хочет Погба и Мане. Думаю, Садио перейдет в «Реал»

24/03/2020 В 09:42
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Монако» раскручивает Головина в главную звезду. Все ради выгодной перепродажи
Следующий материал«Криштиану был на грани слез». Модрич рассказал, как Роналду и Моуринью чуть не подрались