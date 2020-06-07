Было бы странно, если бы звезда футбола вдруг попросил выплаты по государственной программе.

У нападающего «ПСЖ» Неймара украли бразильское удостоверение личности.

О происшествии сообщает The Sun со ссылкой на UOL Esporte: злоумышленник использовал персональные данные 28-летнего футболиста, чтобы потребовать у государства помощи по социальной программе пострадавшим от кризиса во время пандемии.

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В окружении Неймара не знали о преступлении, пока с ними не связались журналисты. «Очевидно, Неймар никогда не стремился использовать эту программу. Мы не знаем, кто мог это сделать», – рассказали представители бразильца.

Французская Лига 1 – единственная из топ-5, которая досрочно завершила сезон, «ПСЖ» признан чемпионом.

Неймар в 22 официальных матчах забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач.

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