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У Неймара украли бразильское удостоверение личности, чтобы воспользоваться соцпрограммой

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Неймар

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Было бы странно, если бы звезда футбола вдруг попросил выплаты по государственной программе.

У нападающего «ПСЖ» Неймара украли бразильское удостоверение личности.

О происшествии сообщает The Sun со ссылкой на UOL Esporte: злоумышленник использовал персональные данные 28-летнего футболиста, чтобы потребовать у государства помощи по социальной программе пострадавшим от кризиса во время пандемии.

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В окружении Неймара не знали о преступлении, пока с ними не связались журналисты. «Очевидно, Неймар никогда не стремился использовать эту программу. Мы не знаем, кто мог это сделать», – рассказали представители бразильца.

  • Французская Лига 1 – единственная из топ-5, которая досрочно завершила сезон, «ПСЖ» признан чемпионом.
  • Неймар в 22 официальных матчах забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач.

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