Тьяго Рамос и Надин Гонсалвес предоставили другую версию событий.

23-летний киберспортсмен Тьяго Рамос, бойфренд матери нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес, попал в больницу с сильными порезами на руках.

По информации Correio24horas, парень был госпитализирован вечером 2 июня. Травмы оказались серьезными, и его превели в другую больницу. Рамосу наложили 12 швов на правой руке и локте, а на следующий день выписали.

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Представители Неймара сообщили, что Рамос пострадал во время бытового несчастного случая. То же самое пара рассказала, посетив после инцидента полицейский участок. Однако соседи утверждают, что слышали со стороны дома 52-летней Надин крики.

Ранее Рамос обвинялся в нападении на бывшую герлфренд – 44-летнюю Риту Камплидо.

Также, по данным журналистов, до встречи с мамой неймара он встречался с несколькими мужчинами.

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