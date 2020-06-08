Месси и Роналду не попали в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Лионель Месси
Фото: Getty Images
Лео – 21-й, Криш вообще расположился на 70-й строчке.
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный список самых дорогих футболистов мира.
Экономический спад, случившийся в мире из-за пандемии коронавируса, привел к снижению цен на игроков. Самым дорогим футболистом мира остался француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ», однако его стоимость упала на 6 млн евро. Полностью топ-10 самых дорогих игроков планеты выглядит так:
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- Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (259,2 млн евро)
- Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» (194)
- Джейдон Санчо, «Боруссия» (179)
- Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» (172).
- Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» (152).
- Мохамед Салах, «Ливерпуль» (144).
- Садио Мане, «Ливерпуль» (139).
- Антуан Гризманн, «Барселона» (136).
- Альфонсо Дэвис, «Бавария» (133).
- Харри Кейн, «Тоттенхэм» (118).
Капитан «Барселоны» Лионель Месси занял 21-ю строчку в рейтинге (Лео оценили в 100 млн евро). Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на 70-м месте (его стоимость – 62 млн евро).
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