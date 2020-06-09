Неймар, Тьяго Рамос
Фото: Instagram
В семействе бразильца все интереснее.
Звезду «ПСЖ» Неймара подозревают в гомофобии.
Вчера, 8 июня, стало известно о возможной ссоре мамы игрока «ПСЖ» Надин Гонсалвес с ее бойфрендом Тьяго Рамосом – в ходе предполагаемого конфликта парень порезал руку и был доставлен в больницу.
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Рамос – открытый бисекексуал, и по соцсетям распространилась аудиозапись беседы Неймара с приятелями, в которой игрок при обсуждении инцидента называет Тьяго педиком (бразилец использовал слово «viadinho», которое в португальском используется в качестве пренебрежительного номинатива для гомосексуалистов). Один из собеседников нападающего сказал, что на месте Неймара «убил бы его», а сам Ней призвал друзей «затолкать швабру ему в задницу».
Как сообщает Sport, представители игрока лишь отметили, что бразилец соблюдает правила самоизоляции, но не стали опровергать подлинность аудиозаписи. По информации Terra, ЛГБТ-активист Агрипиньо Магальес нанял юриста, чтобы проверить высказывания Неймара на гомофобию – Магальес подаст на игрока заявление в полицию.
- По слухам, до встречи с Гонсалвес у Рамоса были романы с миллионером Эдуарду Перейрой, пиар-консультантом из Сан-Паулу Иринальдо Оливером, личным шеф-поваром Неймара Мауро и известным бразильским актером и стендап-комиком Карлиньосом Майа.
- Ранее чемпионат Франции был завершен без доигровки из-за пандемии. Чемпионом страны досрочно признали «ПСЖ».
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