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Sport: Неймар назвал бисексуального парня мамы педиком, на футболиста подал заявление ЛГБТ-активист

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Неймар, Тьяго Рамос

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

В семействе бразильца все интереснее.

Звезду «ПСЖ» Неймара подозревают в гомофобии.

Вчера, 8 июня, стало известно о возможной ссоре мамы игрока «ПСЖ» Надин Гонсалвес с ее бойфрендом Тьяго Рамосом – в ходе предполагаемого конфликта парень порезал руку и был доставлен в больницу.

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Рамос – открытый бисекексуал, и по соцсетям распространилась аудиозапись беседы Неймара с приятелями, в которой игрок при обсуждении инцидента называет Тьяго педиком (бразилец использовал слово «viadinho», которое в португальском используется в качестве пренебрежительного номинатива для гомосексуалистов). Один из собеседников нападающего сказал, что на месте Неймара «убил бы его», а сам Ней призвал друзей «затолкать швабру ему в задницу».

Как сообщает Sport, представители игрока лишь отметили, что бразилец соблюдает правила самоизоляции, но не стали опровергать подлинность аудиозаписи. По информации Terra, ЛГБТ-активист Агрипиньо Магальес нанял юриста, чтобы проверить высказывания Неймара на гомофобию – Магальес подаст на игрока заявление в полицию.

  • По слухам, до встречи с Гонсалвес у Рамоса были романы с миллионером Эдуарду Перейрой, пиар-консультантом из Сан-Паулу Иринальдо Оливером, личным шеф-поваром Неймара Мауро и известным бразильским актером и стендап-комиком Карлиньосом Майа.
  • Ранее чемпионат Франции был завершен без доигровки из-за пандемии. Чемпионом страны досрочно признали «ПСЖ».

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