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Ванда: «В футболе женщин воспринимают как посудомоек»

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Ванда Нара

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 35 минут

Несмотря на косые взгляды, леди-агент чувствует себя на своем месте.

Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о своей роли в переговорах о новом контракте футболиста.

«Каждый раз, когда я иду на переговоры, я знаю, чего хочет Мауро: какие клубы ему нравятся, а какие нет. Я знаю его мечты, куда он хочет перейти. Это придает мне уверенности. Есть вещи, о которых я его даже не спрашиваю, потому что отлично знаю, каким будет его ответ. Он выполняет свою роль, а я свою, и он не жалуется.

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Мауро – противоположность мужского шовинизма. Он восхищается независимыми женщинами, которые работают и защищают свои права. Поэтому я занимаю место его агента в таком мужском мире, как футбол, где женщин считают за посудомоек», – сказала 33-летняя Нара в интервью журналу Gento. Ее слова цитирует Infobae.

  • До Икарди Ванда была замужем за другим аргентинцем – Макси Лопесом.
  • 31 мая «ПСЖ» выкупил Икарди у «Интера».
  • Парижане заплатили за выкуп форварда 50 миллионов евро и 7 миллионов бонусами.

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