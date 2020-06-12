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Ванда: «Netflix и HBO хотят снять про меня сериал. У меня достаточно пикантных подробностей»

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Ванда Нара

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

Жене Икарди действительно есть что вспомнить.

Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о разработке сериала по мотивам ее биографии.

«В этом году две очень большие компании предложили рассказать историю моей жизни в сериале: одна – Netflix, а другая – HBO. Я думаю о том, как структурировать эту историю. Если мы начнем рассказ с детства, это будет самый длинный сериал в истории. Нам пришлось бы устроить еще одну пандемию, чтобы посмотреть это. Будет много частей и много персонажей. На этой неделе мы должны приступить к наброскам, потому что работа будет огромной.

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Буду ли я участвовать в процессе? Да, конечно. Я знаю, что это добавит остроты. Многие считают, что обо мне все известно, но я клянусь, что есть еще много пикантных подробностей», – рассказала девушка журналу Gente.

  • Netflix – популярнейший стриминговый сервис планеты.
  • HBO снял сериал «Чернобыль».
  • Ванда Нара была замужем за футболистом Макси Лопесом и родила ему троих сыновей, но начала встречаться с Икарди за его спиной. После развода она забрала детей с собой.

Ванда рассказала, что Икарди не занимается с ней сексом после поражений

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