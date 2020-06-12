Жене Икарди действительно есть что вспомнить.

Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о разработке сериала по мотивам ее биографии.

«В этом году две очень большие компании предложили рассказать историю моей жизни в сериале: одна – Netflix, а другая – HBO. Я думаю о том, как структурировать эту историю. Если мы начнем рассказ с детства, это будет самый длинный сериал в истории. Нам пришлось бы устроить еще одну пандемию, чтобы посмотреть это. Будет много частей и много персонажей. На этой неделе мы должны приступить к наброскам, потому что работа будет огромной.

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Буду ли я участвовать в процессе? Да, конечно. Я знаю, что это добавит остроты. Многие считают, что обо мне все известно, но я клянусь, что есть еще много пикантных подробностей», – рассказала девушка журналу Gente.

Netflix – популярнейший стриминговый сервис планеты.

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Ванда Нара была замужем за футболистом Макси Лопесом и родила ему троих сыновей, но начала встречаться с Икарди за его спиной. После развода она забрала детей с собой.

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