Футбол
Чемпионат Франции

В «ПСЖ» подтвердили уход Кавани и Тьяго Силвы

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Тьяго Силва и Эдинсон Кавани

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

35-летний защитник и 33-летний нападающий продолжат карьеры в других клубах.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что капитан команды Тьяго Силва и нападающий Эдинсон Кавани покинут Париж по окончании сезона-2019/20.

«Подтверждаю, что Тьяго Силва и Эдинсон Кавани покидают «ПСЖ», – цитирует Леонардо известный журналист Фабрицио Романо.

Чемпионат Франции

Ванда: «В футболе женщин воспринимают как посудомоек»

ВЧЕРА В 07:08
  • Тьяго Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года после трансфера из «Милана». Бразилец провел 202 матча за парижский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами.
  • Кавани – лучший бомбардир в истории «ПСЖ», в январе 2018 года он побил рекорд Златана Ибрагимовича, забив 157-й мяч за клуб. На счету Ибрагимовича было 156 голов.

У Неймара украли бразильское удостоверение личности, чтобы воспользоваться соцпрограммой

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Франции

Sport: Неймар назвал бисексуального парня мамы педиком, на футболиста подал заявление ЛГБТ-активист

09/06/2020 В 11:06
Футбол

L'Équipe: «ПСЖ» не продлит контракт с Тьяго Силвой. Он выступает за клуб с 2012 года

08/06/2020 В 20:56
По теме
ФутболЧемпионат ФранцииПари Сен-ЖерменТьяго СилваБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Футбол

Победный мяч Холанна на 95-й минуте так завел Фавра, что он получил травму во время празднования

25 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Германии

Игрок «Вольфсбурга» получил рассечение, заработал пенальти и забил его с перемотанной головой

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Крауч: «Если «Ливерпуль» купит Де Брёйне, то выиграет АПЛ, ЛЧ и скачки Grand National»

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

00:00:32
Play Icon
Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

2 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

5 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Холанн: «Люблю говорить с птицами о жизни, какая она есть»

5 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

7 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Ралли-рейд

Огненный тизер «Дакара-2021», в котором идеально слились солнце, песок и рев моторов

11/06/2020 В 13:21
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Play Icon
Теннис

20 лет назад Пирс выиграла «Ролан Гаррос» – эта победа стала для француженок первой за 33 года

10/06/2020 В 16:09
Play Icon
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Чемпионат Англии

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

12/11/2019 В 11:00
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалВанда: «Netflix и HBO хотят снять про меня сериал. У меня достаточно пикантных подробностей»