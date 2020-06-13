Тьяго Силва и Эдинсон Кавани
Фото: Getty Images
35-летний защитник и 33-летний нападающий продолжат карьеры в других клубах.
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что капитан команды Тьяго Силва и нападающий Эдинсон Кавани покинут Париж по окончании сезона-2019/20.
«Подтверждаю, что Тьяго Силва и Эдинсон Кавани покидают «ПСЖ», – цитирует Леонардо известный журналист Фабрицио Романо.
Чемпионат Франции
Ванда: «В футболе женщин воспринимают как посудомоек»
ВЧЕРА В 07:08
- Тьяго Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года после трансфера из «Милана». Бразилец провел 202 матча за парижский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами.
- Кавани – лучший бомбардир в истории «ПСЖ», в январе 2018 года он побил рекорд Златана Ибрагимовича, забив 157-й мяч за клуб. На счету Ибрагимовича было 156 голов.
У Неймара украли бразильское удостоверение личности, чтобы воспользоваться соцпрограммой
Чемпионат Франции
Sport: Неймар назвал бисексуального парня мамы педиком, на футболиста подал заявление ЛГБТ-активист
09/06/2020 В 11:06
Футбол
L'Équipe: «ПСЖ» не продлит контракт с Тьяго Силвой. Он выступает за клуб с 2012 года
08/06/2020 В 20:56