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Синама-Понголь: «Головин в «ПСЖ» – это был бы отличный проект на будущее»

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Александр Головин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

Бывший игрок «Ростова» не сомневается, что Саша может сделать карьеру в парижском суперклубе.

Бывший французский нападающий Флоран Синама-Понголь оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

– В чемпионате Франции сейчас выступает Александр Головин. Как вам его игра?

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– Головин хорошо показывает себя в Лиге 1. Смотрел матчи его команды в чемпионате. Ему было немного сложно поначалу, но он адаптировался. Александр, скажем так, очень скромный парень. Но он осваивается в новой для себя жизни. Иногда это непросто: другая страна, бывают проблемы с языком, я знаю на своем опыте, каково это. Но он стремится к успеху, и я за него рад.

– Можно ли сказать, что сейчас Головин – один из лидеров «Монако»?

– Конечно. У «Монако» хороший состав, также у клуба есть возможности подниматься выше и выше. Думаю, что сейчас хорошее время для Головина, чтобы себя показать. Важно, что он наслаждается игрой с такими футболистами, как Фабрегас или Адриен Силва. И да, повторюсь, считаю его одним из лидеров команды.

Александр Головин, «Монако»

Фото: Getty Images

– Во Франции не было слухов, что Головин играет в «Монако», так как владелец клуба Дмитрий Рыболовлев – русский?

– Нет, хотя всегда есть много сплетен. На мой взгляд, Головин в «Монако» из-за того, что он отлично выступил на чемпионате мира 2018 года. Так же, как и вся сборная России. И это нормально, что после успеха он отправился в Европу. Как, например, мог и Артем Дзюба. Их качество игры позволяет добиться успеха в Европе.

– Говорят, скауты «ПСЖ» следят за Головиным. Что вы думаете об этом?

– Думаю, это очень хорошо для него. Возможно, это был бы отличный проект на будущее. Хорошая футбольная карьера – та, которая пишет историю. Думаю, очень важно выигрывать трофеи и не ограничивать себя в возможностях. Делать больше, чем ты можешь. Мне кажется, что в «ПСЖ» Головин как раз может найти то, чего сейчас не хватает его карьере, – сказал Синама-Понголь. Слова экс-спортсмена приводят «Известия».

  • В чемпионате Франции-2019/20 Головин провел 30 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.
  • Синама-Понголь известен благодаря выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и другие клубы. В 2012-2014 гг. француз выступал в чемпионате России за «Ростов».

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