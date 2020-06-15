Сеск Фабрегас
Фото: Getty Images
Испанский полузащитник «Монако» предлагает кардинальное решение проблемы.
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался на тему расизма в футболе.
«К сожалению, это происходило годами, и настало время говорить о проблеме и действовать. Если нужно закрывать стадионы и раздавать баны – мы должны это сделать. Им следует отправиться в тюрьму – сажайте их в тюрьму – все, что необходимо сделать, должно быть сделано раз и навсегда. По-прежнему будут идиоты, которые захотят стать клоунами вечеринки, но если им придется заплатить за это высокую цену, они должны это сделать, потому что такого больше нельзя допускать в спорте и в мире», – цитирует испанца The Guardian.
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- 33-летний Фабрегас играет за «Монако» с 2019 года.
- Чемпионат Франции завершен досрочно, клуб финишировал на девятом месте.
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