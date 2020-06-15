Кажется, Лука даже знает подходящий вариант.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич призвал француза Килиана Мбаппе уйти из «ПСЖ».

«У Мбаппе есть все, чтобы доминировать. Но я думаю, что для качественного скачка ему нужно перейти в чемпионат, где его команда не будет побеждать настолько легко», – цитирует хорвата La Gazzetta dello Sport.

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Мбаппе не раз говорил о желании поиграть в «Реале».

На ЧМ-2018 Модрич был признан лучшим игроком турнира, а Мбаппе – лучшим молодым футболистом.

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