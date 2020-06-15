Килиан Мбаппе, Лука Модрич
Фото: Getty Images
Кажется, Лука даже знает подходящий вариант.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич призвал француза Килиана Мбаппе уйти из «ПСЖ».
«У Мбаппе есть все, чтобы доминировать. Но я думаю, что для качественного скачка ему нужно перейти в чемпионат, где его команда не будет побеждать настолько легко», – цитирует хорвата La Gazzetta dello Sport.
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L’Équipe: Мбаппе не будет настаивать на переходе в «Реал» грядущим летом
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- Мбаппе не раз говорил о желании поиграть в «Реале».
- На ЧМ-2018 Модрич был признан лучшим игроком турнира, а Мбаппе – лучшим молодым футболистом.
AS: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» только при включении пункта, облегчающего переход в «Реал»
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