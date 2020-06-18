Наталия Барулич
Фото: Getty Images
На что же намекает подпись к публикации?
Модель Наталия Барулич, девушка нападающего «ПСЖ» Неймара, выложила новое фото в инстаграме.
Наталия стоит на пирсе на фоне моря, и на ней совсем нет одежды – дама лишь слегка прикрылась тонкой развевающейся тканью. «Я отпустила, чтобы быть свободной», – подписала Барулич публикацию, которую можно увидеть здесь.
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- Об отношениях Неймара с 28-летней Барулич стало известно в феврале 2020 года.
- Чемпионат Франции завершен досрочно из-за коронавируса, «ПСЖ» стал чемпионом. В августе клуб возобновит выступление в Лиге чемпионов.
Неймар и его девушка-модель попали на обложку русской версии журнала GQ
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