На что же намекает подпись к публикации?

Модель Наталия Барулич, девушка нападающего «ПСЖ» Неймара, выложила новое фото в инстаграме.

Наталия стоит на пирсе на фоне моря, и на ней совсем нет одежды – дама лишь слегка прикрылась тонкой развевающейся тканью. «Я отпустила, чтобы быть свободной», – подписала Барулич публикацию, которую можно увидеть здесь.

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Об отношениях Неймара с 28-летней Барулич стало известно в феврале 2020 года.

Чемпионат Франции завершен досрочно из-за коронавируса, «ПСЖ» стал чемпионом. В августе клуб возобновит выступление в Лиге чемпионов.

Неймар и его девушка-модель попали на обложку русской версии журнала GQ

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