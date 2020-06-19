Попадание на обложку с Неймаром и много фото в купальнике. Как провела карантин Наталия Барулич

Наталия Барулич
Фото: Eurosport
Девушка не сидела на месте, но наверняка соблюдала меры предосторожности.
В феврале нападающий «ПСЖ» Неймар обзавелся новой возлюбленной – его подловили на переписке с американской моделью хорватского происхождения Наталией Барулич.
Вскоре парочка подтвердила отношения – молодые люди даже попали на обложку российского журнала GQ. Во время пандемии Наталия не сидела в четырех стенах и активно продолжала работать, позируя в разных ракурсах в самых райских уголках мира. Но девушка наверняка соблюдала меры предосторожности – на некоторых ее фото мелькает защитная маска.
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