На тренировочной базе «Монако» погиб рабочий – его убил отколовшийся от скалы камень

Тренировочная база «Монако» в Ла-Тюрби
Фото: Getty Images
Клуб пообещал оказать семье мужчины поддержку.
На тренировочной базе «Монако» в Ла-Тюрби во время ремонтных работ по укреплению скалы трагически погиб мужчина – представитель компании-подрядчика был убит отвалившимся от скалы камнем.
Как сообщает официальный сайт монегасков, инцидент произошел вдали от мест, где проводятся спортивные и медицинские мероприятия.
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Клуб пообещал оказать семье погибшего полную поддержку.
- Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, чемпионом признали «ПСЖ».
- «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, стал лишь девятым.
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