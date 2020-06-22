На тренировочной базе «Монако» погиб рабочий – его убил отколовшийся от скалы камень

Клуб пообещал оказать семье мужчины поддержку.

На тренировочной базе «Монако» в Ла-Тюрби во время ремонтных работ по укреплению скалы трагически погиб мужчина – представитель компании-подрядчика был убит отвалившимся от скалы камнем.

Как сообщает официальный сайт монегасков, инцидент произошел вдали от мест, где проводятся спортивные и медицинские мероприятия.

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Клуб пообещал оказать семье погибшего полную поддержку.

Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, чемпионом признали «ПСЖ».

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, стал лишь девятым.

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