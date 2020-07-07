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На вечеринке Неймара танцевали на столах под русскую песню «Кайфуем»

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Неймар, «Пари Сен-Жермен»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Следующий трек – Киркоров или Меладзе?

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал инстаграм-сториз с вечеринки.

Друзья 28-летнего бразильца танцуют на столах под песню российского исполнителя Арсена Перосова «Кайфуем!» Неймар сопроводил публикацию смеющимися эмодзи.

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  • В сезоне-2019/20 Неймар забил 17 мячей и сделал 2 ассиста в 22 матчах за парижский клуб.
  • Лига 1 была прервана без доигровки из-за пандемии коронавируса, «ПСЖ» стал чемпионом.

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