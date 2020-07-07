На вечеринке Неймара танцевали на столах под русскую песню «Кайфуем»

Неймар, «Пари Сен-Жермен»
Фото: Getty Images
Следующий трек – Киркоров или Меладзе?
Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал инстаграм-сториз с вечеринки.
Друзья 28-летнего бразильца танцуют на столах под песню российского исполнителя Арсена Перосова «Кайфуем!» Неймар сопроводил публикацию смеющимися эмодзи.
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Неймар проиграл суд «Барселоне» и выплатит клубу 6,7 млн евро
19/06/2020 В 13:36
- В сезоне-2019/20 Неймар забил 17 мячей и сделал 2 ассиста в 22 матчах за парижский клуб.
- Лига 1 была прервана без доигровки из-за пандемии коронавируса, «ПСЖ» стал чемпионом.
Попадание на обложку с Неймаром и много фото в купальнике. Как провела карантин Наталия Барулич
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«Реал» поддержал экс-тренера «Барсы», у которого нашли БАС. Он мог стать главным, но обругал Неймара
19/06/2020 В 00:36