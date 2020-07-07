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«СЭ»: Митрюшкин может перейти в «Монако» – он уже тренируется с клубом

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Антон Митрюшкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Кажется, к монегаскам едет второй русский.

Российский вратарь Антон Митрюшкин может перейти в «Монако», где выступает полузащитник Александр Головин.

У 24-летнего голкипера закончился контракт со швейцарским «Сьоном». По информации «Спорт-Экспресса», он прибыл в расположение «Монако» и провел несколько тренировок с монегасками.

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  • В 2013-2015 годах Митрюшкин играл в системе «Спартака» и провел несколько матчей за основу.
  • В 2013 году в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы и лучшим игроком турнира по версии УЕФА.

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