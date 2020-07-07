«СЭ»: Митрюшкин может перейти в «Монако» – он уже тренируется с клубом

Антон Митрюшкин
Фото: Getty Images
Кажется, к монегаскам едет второй русский.
Российский вратарь Антон Митрюшкин может перейти в «Монако», где выступает полузащитник Александр Головин.
У 24-летнего голкипера закончился контракт со швейцарским «Сьоном». По информации «Спорт-Экспресса», он прибыл в расположение «Монако» и провел несколько тренировок с монегасками.
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- В 2013-2015 годах Митрюшкин играл в системе «Спартака» и провел несколько матчей за основу.
- В 2013 году в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы и лучшим игроком турнира по версии УЕФА.
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