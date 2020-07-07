El Chiringuito TV: «Реал» нашел способ бесплатно подписать Мбаппе

В Мадриде очень хотят Килиана, а в Париже очень не хотят его отпускать.

«Реал» нашел способ приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, не заплатив парижскому клубу.

По информации El Chiringuito TV, руководство «Мадрида» осознает, что парижане не отпустят лидера, пока его контракт действителен. Поэтому «Реал» предложит 21-летнему форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро. Летом 2022 года контракт Мбаппе с парижанами истечет, и он присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.

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В сезоне-2019/20 Мбаппе забил 30 мячей и отдал 17 ассистов в 33 матчах за «ПСЖ».

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Париж» в очередной раз стал чемпионом.

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