«Реал» даст взятку Мбаппе, чтобы тот переехал в Мадрид. Разве это законно?

Не взятка, а подъемные.

У Зидана было три мечты: Азар, Погба и Мбаппе. Бельгиец не слишком возбуждал Переса, но Флорентино согласился взять Эдена, как только тот подешевел. Ленивый пижон Погба вообще раздражает президента, поэтому Фло убедил Зинедина, что можно обойтись и без Поля.

Зато Мбаппе восхищает и босса, и коуча – сейчас весь механизм «Реала» работает на то, чтобы Килиан оказался на «Бернабеу».

Чемпионат Франции El Chiringuito TV: «Реал» нашел способ бесплатно подписать Мбаппе 07/07/2020 В 12:21

Главная проблема Килиана – его отец Уилфрид, который полностью контролирует карьеру сына. Парень целиком доверяет папе-агенту, но его мотивы понятны не до конца. С одной стороны, Уилфрид виртуозно выбивает кэш из клубов и рекламодателей: например, долго отказывался от коммерческих предложений, чтобы дождаться наиболее жирных. С другой стороны, в отличие от Неймара-старшего, отец Килиана – совсем не топорный рвач, который просто хочет навариться на таланте сына.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и отец Мбаппе Уилфрид Фото: Getty Images

Уилфрид действительно мудро программирует все переходы Мбаппе. Сначала папаша ругался с боссами «Монако» и требовал вписать в контракт гарантированное игровое время для 17-летнего пацана (абсолютный нонсенс), потом борзел на переговорах о продлении контракта с монегасками, а летом 2017-го устроил аукцион между «ПСЖ» и «Мадридом». Судя по сливам от Football Leaks, Уилфрид стабильно выдвигает клубам три требования: гигантская зарплата, максимум практики, статус суперзвезды. Когда боссы (тот же Перес) начинают сомневаться, папаша Килиана встает и выходит из кабинета – не хотите, не надо.

Характерно, что в 2013-м совсем юный Мбаппе уже мог попасть в кантеру «Реала», которую тогда тренировал Зидан. Зинедин видел в мальчике топ-игрока и убедил Уилфрида, что семье пора ехать в Мадрид, но тут сам Зизу получил приглашение от Анчелотти. Зидан вошел в штаб итальянца, а Мбаппе остался во Франции – папа сомневался, что кто-то кроме Зинедина будет регулярно ставить сына в основу.

Именно с тех пор «Реал» регулярно пытается приобрести Килиана. В 2017-м сумма оффера доходила до бешеных 214 млн евро, а ежегодный оклад Мбаппе мог составить 14 млн евро. Но Уилфрид опять заблокировал сделку. Мужчина решил, что Килиан не вытеснит из старта Бэйла или Бензема, поэтому семейство Мбаппе отправилось в Париж.

Вероятно, шаг был разумным: сейчас Килиан постоянно практикуется в лучшем клубе лиги и конкурирует с Неймаром за статус главного футболиста чемпионата. Одна из важнейших дуэлей уже выиграна – на обложке FIFA 21 будет именно Мбаппе, а не его бразильский друг.

Неймар, Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Впрочем, минусы «ПСЖ» тоже очевидны – хронические провалы в ЛЧ и нулевая конкуренция во Франции. Килиану со всех сторон говорят, что он уже возмужал и готов к новым вызовам, но боссы «Парижа» не хотят расставаться с ценнейшим активом. Кажется, через пару лет выбора уже не будет – Мбаппе точно перезреет «ПСЖ».

На днях европейские спортивные медиа дали новость: в 2022 году Килиан Мбаппе бесплатно перейдет в «Реал» и получит бонус в 100 млн евро. Разумеется, к таким инсайдам нужно относиться скептически: наивно рассчитывать, что за два года совсем ничего не изменится. Например, еще пару месяцев назад казалось, что Вернер на «Энфилде» – решенное дело, но Тимо поехал в Лондон. Так и здесь: вероятность контракта Мбаппе с «Мадридом» далеко не стопроцентная.

Правда, на бумаге все выглядит логично и гладко. У Килиана истечет контракт с «ПСЖ», француз не станет его продлевать и выберет клуб, который предложит самый пухлый чемодан с деньгами. Возникает вопрос: насколько это вообще законно? И нельзя ли считать взяткой те 100 млн евро, которые достанутся семье Мбаппе?

Подписной бонус – стандартная практика даже для России. Условный Халк одним траншем получил 8-10 млн евро подъемных только за то, что выбрал Петербург. Более того, хорошие бонусы отсыпают и за продление контракта. Есть легенда, что пять лет назад Олег Шатов перестал прогрессировать именно из-за нескольких миллионов, которые упали на его карту в одну секунду. Поэтому юридически бонус для Мбаппе совершенно легальный.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Поражает исключительно сумма: она уникальна для таких сделок, ведь обычно дают всего 5-10 миллионов.

План «Реала» объективно хорош. Во-первых, это экономия – конечно, Килиан стоит дороже этих 100 млн. Во-вторых, «Мадрид» отомстит «Парижу»: там сильно возмущались из-за хронического интереса «Реала» к Мбаппе, а в 2022-м будут молча и бессильно наблюдать за тем, как форвард собирает вещи и отчаливает на «Бернабеу». В-третьих, к 2022-му Килиан окончательно дозреет и приедет в праймовой форме – примерно как Криштиану в 2009-м.

Конечно, «ПСЖ» будет беситься, истерить и обвинять «Реал» в нарушении всех правил переговоров, но для таких дел нужны пруфы. «Атлетико» уже пытался доказать, что «Барселона» рановато связалась с Гризманном, но компенсация для «индейцев» составила жалких 300 евро.

Так что «Реал» вполне может тихо встретиться с папой Мбаппе, передать заветный кейс с купюрами, а потом потирать руки, спокойно дожидаясь заветного 2022 года. Главное, чтобы к этому времени тандем Переса и Зидана не распался, иначе Уилфрид может снова передумать, вежливо вернуть чемоданчик и пристроить сына к другим грандам.

Телеграм-канал Павла Городницкого

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