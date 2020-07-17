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Головин представил форму «Монако» на новый сезон

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«Монако»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
18 минут назад

Россиянина больше всего на постере-презентации.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поучаствовал в съемке для презентации новой формы клуба.

Футболист – центральная фигура постера, который клуб запостил в соцсетях. Головин красуется в майке традиционных для команды красно-белых цветов. Из необычных деталей – золотые полосы по боковым швам и красные треугольники на рукавах.

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  • Техническим спонсором «Монако» является итальянская компания Kappa – фирма шьет форму для клуба с лета 2019 года.
  • Предыдущим поставщиком амуниции монегасков был Nike – именно в футболках этого бренда команда завоевала титул в 2017-м.

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