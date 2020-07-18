Футбол
Чемпионат Франции

Головин вышел с капитанской повязкой «Монако» и забил крутой мяч. Еще за клуб дебютировал Митрюшкин

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александр Головин в матче против «Серкль Брюгге»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено час назад

Бравая игра российских легионеров «Монако».

«Монако» обыграл в товарищеском матче бельгийский «Серкле Брюгге» – 2:0. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдель».

Монегаски открыли счет на пятой минуте благодаря голу Виссама бен Йеддера, а спустя три минуты отличился российский полузащитник Александр Головин. Вышедший на поле с капитанской повязкой россиянин сместился с левого фланга в центр и из-за пределов штрафной нанес сильный удар. Мяч после рикошета от защитника влетел в сетку.

Чемпионат Франции

Головин представил форму «Монако» на новый сезон

14 ЧАСОВ НАЗАД

В середине первого тайма за «Монако» дебютировал еще один россиянин – вратарь Антон Митрюшкин, который заменил Бенжамина Лекомте. Вместо Головина на второй тайм вышел защитник Джонатан Панцо, однако на 78-й минуте Александр вернулся на поле, заменив Панцо.

  • В конце июня Митрюшкин покинул «Сьон», за который выступал с 2016 года.
  • Русский вратарь находится на просмотре в «Монако».

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Франции

Головин в маске стал лицом нового социального проекта «Монако»

14/05/2020 В 15:01
Чемпионат Франции

Головин представил форму «Монако» на новый сезон

14 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат ФранцииМонакоСеркле БрюггеБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир