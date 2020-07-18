Головин вышел с капитанской повязкой «Монако» и забил крутой мяч. Еще за клуб дебютировал Митрюшкин

Бравая игра российских легионеров «Монако».

«Монако» обыграл в товарищеском матче бельгийский «Серкле Брюгге» – 2:0. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдель».

Монегаски открыли счет на пятой минуте благодаря голу Виссама бен Йеддера, а спустя три минуты отличился российский полузащитник Александр Головин. Вышедший на поле с капитанской повязкой россиянин сместился с левого фланга в центр и из-за пределов штрафной нанес сильный удар. Мяч после рикошета от защитника влетел в сетку.

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В середине первого тайма за «Монако» дебютировал еще один россиянин – вратарь Антон Митрюшкин, который заменил Бенжамина Лекомте. Вместо Головина на второй тайм вышел защитник Джонатан Панцо, однако на 78-й минуте Александр вернулся на поле, заменив Панцо.

В конце июня Митрюшкин покинул «Сьон», за который выступал с 2016 года.

Русский вратарь находится на просмотре в «Монако».

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