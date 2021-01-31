Ницца
    -
    15:00
    31.01.21
    Альянц Ривьера
    Сент-Этьен
      Чемпионат Франции • Тур 22
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      Ницца - Сент-Этьен

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 31 января 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Adrian Ursea или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ницца и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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