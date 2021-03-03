Монпелье
    -
    23:00
    03.03.21
    Стадион Ла Моссон
    Лорьян
      Чемпионат Франции • Тур 28
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Монпелье - Лорьян

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Лорьян на Eurosport.ru! 3 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Кристоф Пеллисье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Лорьян и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монпелье и Лорьян, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет