Марсель - Стад Брест

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Стад Брест на Eurosport.ru! 13 марта 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Сампаоли или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Марсель и Стад Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпик Марсель и Стад Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

