Монпелье
    -
    15:00
    21.02.21
    Стадион Ла Моссон
    Ренн
      Чемпионат Франции • Тур 26
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      Монпелье - Ренн

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Ренн на Eurosport.ru! 21 февраля 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Жюльен Стефан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монпелье и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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