Ланс
    -
    23:00
    12.12.20
    Стад Боллар-Делелис
    Монпелье
      Чемпионат Франции • Тур 14
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      Перед матчем

      Ланс - Монпелье

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ланс – Монпелье на Eurosport.ru! 12 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франк Хайсе или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ланс и Монпелье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ланс и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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