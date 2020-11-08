Стад Брест
    -
    15:00
    08.11.20
    Стадион Франсис-Ле-Бле
    Лилль
      Чемпионат Франции • Тур 10
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      Стад Брест - Лилль

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Стад Брест – Лилль на Eurosport.ru! 8 ноября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оливье Даль'Ольо или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стад Брест и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Стад Брест и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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