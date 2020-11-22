Монпелье - Страсбур

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Страсбур на Eurosport.ru! 22 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Монпелье и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

