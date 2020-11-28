Пари Сен-Жермен
    -
    23:00
    28.11.20
    Парк де Пренс
    Бордо
      Чемпионат Франции • Тур 12
      КалендарьТаблица
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      ПСЖ - Бордо

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Бордо на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Жан-Луи Гассе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Бордо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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