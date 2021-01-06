Олимпик Лион
    -
    23:00
    06.01.21
    Groupama Stadium
    Ланс
      Чемпионат Франции • Тур 18
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      Лион - Ланс

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Ланс на Eurosport.ru! 6 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Франк Хайсе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Ланс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Лион и Ланс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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