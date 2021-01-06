Нант
    -
    21:00
    06.01.21
    Стадион Ла Бужуар
    Ренн
      Чемпионат Франции • Тур 18
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Нант - Ренн

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Ренн на Eurosport.ru! 6 января 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jean-Claude Suaudeau или Жюльен Стефан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нант и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нант и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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