Реймс
    -
    23:00
    09.01.21
    Стадион Огюст Делоне
    Сент-Этьен
      Чемпионат Франции • Тур 19
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      Реймс - Сент-Этьен

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Реймс – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Давид Гийон или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реймс и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реймс и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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