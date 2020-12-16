Олимпик Лион
    -
    23:00
    16.12.20
    Groupama Stadium
    Стад Брест
      Чемпионат Франции • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Лион - Стад Брест

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Стад Брест на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Стад Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Лион и Стад Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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