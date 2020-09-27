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Ним - Ланс

Чемпионат Франции - 27 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Ланс на Eurosport.ru! 27 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Jérôme Arpinon или Франк Хайсе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Ланс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ним и Ланс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

