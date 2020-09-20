Олимпик Марсель
    -
    22:00
    20.09.20
    Стад Велодром
    Лилль
      Чемпионат Франции • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Марсель - Лилль
      Чемпионат Франции - 20 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Лилль на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андре Виллаш-Боаш или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Марсель и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Марсель и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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